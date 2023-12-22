İç Mimarlar’da Sevindik MAZBATA ALIYOR

TMMOB İç Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, 4. Olağan Genel Kurulu önceki gün yapıldı. Kongrede mevcut başkan Hazel Pala Özcan ile yönetimde yur alan Mehmet Murat Sevindik’in başkanlık için yarıştığı… 211 üyenin oy kullandığı seçimde 114 oy alan Mehmet Murat Sevindik, Oda’nın yeni başkanı oldu. Sevindik, bugün mazbatasını alacak.
SEVİNDİKLİ’NİN YÖNETİMİ
Mehmet Murat Sevindik
Gülnur İşcan
Murat Yüksel
Cihan Mutlu Alkan
Sıla Kanarya
Elif Güray
Murat Kaçar
YEDEK ÜYELER
Emrah Sarı
Merve Kaya
Emrah Arslan
Betül Sami
Özkan Dinç
Mehmet Can Çolak
Ali Düzgün
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.