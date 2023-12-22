22 Ara 2023 - 16:09- Gündem G:

İç Mimarlar’da Sevindik MAZBATA ALIYOR

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
İç Mimarlar’da Sevindik MAZBATA ALIYOR mask

TMMOB İç Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, 4. Olağan Genel Kurulu önceki gün yapıldı.   Kongrede mevcut başkan Hazel Pala Özcan ile yönetimde yur alan Mehmet Murat Sevindik’in başkanlık için yarıştığı… 211 üyenin oy kullandığı seçimde 114 oy alan Mehmet Murat Sevindik, Oda’nın yeni başkanı oldu. Sevindik, bugün mazbatasını alacak.

SEVİNDİKLİ’NİN YÖNETİMİ

Mehmet Murat Sevindik

Gülnur İşcan

Murat Yüksel

Cihan Mutlu Alkan

Sıla Kanarya

Elif Güray

Murat Kaçar

YEDEK ÜYELER

Emrah Sarı

Merve Kaya

Emrah Arslan

Betül Sami

Özkan Dinç

Mehmet Can Çolak

Ali Düzgün
# yeni, oldu, TMMOB

22 Ara 2023 - 16:09 - Gündem

Muhabir  Büşra Bozbağ

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