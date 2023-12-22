Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.
KARİYERİNDE 1 KEZ DERBİ YÖNETTİ
Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Süper Lig’de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
13.30 Sivasspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan
24 Aralık Pazar
13.30 Konyaspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Arda Kardeşler
25 Aralık Pazartesi
17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.