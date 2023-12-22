Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.



KARİYERİNDE 1 KEZ DERBİ YÖNETTİ

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Süper Lig’de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

13.30 Sivasspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

24 Aralık Pazar

13.30 Konyaspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Arda Kardeşler

25 Aralık Pazartesi

17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk