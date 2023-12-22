Kocaelispor yönetimi karara cevap vermeye bile gerek görmedi: RUHUNUZ YETER

Sakaryaspor- Kocaelispor maçına deplasman yasağı uygulanmasına yönelik Kocaelispor yönetiminden paylaşım geldi. Paylaşımda açıklama yapılmaya gerek görülmediği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Ülkemizdeki tüm sporseverler tarafından takip edilecek olan müsabakada taraftarlarımıza uygulanan çağ dışı deplasman yasağı kararına ilişkin açıklama yapmayı kendimize zül addediyoruz. Söylenecek tek cümle; orada olamasanız da RUHUNUZ YETER!"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.