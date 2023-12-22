Kocaelispor yönetimi karara cevap vermeye bile gerek görmedi: RUHUNUZ YETER

Sakaryaspor- Kocaelispor maçına deplasman yasağı uygulanmasına yönelik Kocaelispor yönetiminden paylaşım geldi. Paylaşımda açıklama yapılmaya gerek görülmediği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Ülkemizdeki tüm sporseverler tarafından takip edilecek olan müsabakada taraftarlarımıza uygulanan çağ dışı deplasman yasağı kararına ilişkin açıklama yapmayı kendimize zül addediyoruz. Söylenecek tek cümle; orada olamasanız da RUHUNUZ YETER!"