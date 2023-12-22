Kocaeli Üniversitesi'nde 7 bölüm kapatılıyor!

Yüksek Öğretim Kurulu geçen hafta 6 üniversitenin daha Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programına dahil edildiğini açıklamıştı. Kocaeli Üniversitesi’nde de bu kapsamda ikinci öğretim programı kapsamında toplam 7 bölüm kapatılacak.YÖK, Kocaeli Üniversitesinde iki fakülte ve bir MYO’ya bağlı toplam 7 ikinci öğretim bölümünün kapatıldığını duyurdu. Bu bölümlerdeki mevcut öğrenciler eğitimlerine devam edecek ancak önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren öğrenci alımı durdurulacak. İşte o bölümler;
İzmit Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği İ.Ö Programı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İ.Ö Programı
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat İ.Ö Programı
Uluslararası İlişkiler İ.Ö Programı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İ.Ö Programı
Çalışma Ekonomisi İ.Ö Programı
İşletme Fakültesi
İşletme İ.Ö Programı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
KEMAL - üniversitelerdeki iktisat ve işletme bölümleri azaltılmalı. Mezun sayısı çokluğundan iş bulunamıyor.
Meliha Balcı - bi zahmet
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.