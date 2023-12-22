Kocaeli Üniversitesi'nde 7 bölüm kapatılıyor!

Yüksek Öğretim Kurulu geçen hafta 6 üniversitenin daha Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programına dahil edildiğini açıklamıştı. Kocaeli Üniversitesi’nde de bu kapsamda ikinci öğretim programı kapsamında toplam 7 bölüm kapatılacak.YÖK, Kocaeli Üniversitesinde iki fakülte ve bir MYO’ya bağlı toplam 7 ikinci öğretim bölümünün kapatıldığını duyurdu. Bu bölümlerdeki mevcut öğrenciler eğitimlerine devam edecek ancak önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren öğrenci alımı durdurulacak. İşte o bölümler;

İzmit Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği İ.Ö Programı

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İ.Ö Programı

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat İ.Ö Programı

Uluslararası İlişkiler İ.Ö Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İ.Ö Programı

Çalışma Ekonomisi İ.Ö Programı

İşletme Fakültesi

İşletme İ.Ö Programı