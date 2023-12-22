22 Ara 2023 - 16:48- Eğitim G:

Kocaeli Üniversitesi'nde 7 bölüm kapatılıyor!

Kocaeli Üniversitesi’nde ikinci öğretim olarak devam eden 7 bölüm kapatılıyor. Önümüzdeki dönemden itibaren öğrenci alınmayacak.

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Kocaeli Üniversitesi'nde 7 bölüm kapatılıyor! mask

Yüksek Öğretim Kurulu geçen hafta 6 üniversitenin daha Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programına dahil edildiğini açıklamıştı. Kocaeli Üniversitesi’nde de bu kapsamda ikinci öğretim programı kapsamında toplam 7 bölüm kapatılacak.YÖK, Kocaeli Üniversitesinde iki fakülte ve bir MYO’ya bağlı toplam 7 ikinci öğretim bölümünün kapatıldığını duyurdu. Bu bölümlerdeki mevcut öğrenciler eğitimlerine devam edecek ancak önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren öğrenci alımı durdurulacak. İşte o bölümler;

İzmit Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği İ.Ö Programı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İ.Ö Programı

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat İ.Ö Programı
Uluslararası İlişkiler İ.Ö Programı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İ.Ö Programı
Çalışma Ekonomisi İ.Ö Programı

İşletme Fakültesi

İşletme İ.Ö Programı
# Kocaeli Üniversitesi, KOÜ, aday, eğitim, kamu

22 Ara 2023 - 16:48 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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KEMAL - üniversitelerdeki iktisat ve işletme bölümleri azaltılmalı. Mezun sayısı çokluğundan iş bulunamıyor.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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