BAĞIŞIKLIK DİYETİ

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
Prof. Dr. Osman Erk hocamız pandemi sırasında bağışıklık konusu çok gündemdeyken bu kitabı yazmıştı. Kitabın başlığından da anlaşılabileceği gibi bağışıklığı güçlendirmek için en önemli araç sağlıklı beslenme. Bu kitapta hocamız önce bağışıklık sisteminin işleyişini detaylı olarak anlattıktan sonra bağışıklığı güçlendirici beslenme şeklini de çok ayrıntılı açıklıyor. Kitap, herkesin anlayabileceği dilde yazılmış, bizce kütüphanelerde yer alması gereken önemli bir referans kitabı.
Kitabın bölüm başlıklarına bakalım:
- Bağışıklık Sistemi
- Sağlığın Sigortası: Karaciğer ve Bağırsaklar
- İnflamasyon
- Bağışıklık Sistemi, Vitamin ve Mineraller
- Vitamin ve Mineraller
- Antioksidanlar
- Doğal ve Bitkisel Beslenme
- Sebzeler
- Süper Besinler, Süper Antioksidanlar
- Meyveler
- GxjKuruyemişler
- Zeytin ve Zeytinyağı
- Su
- Kahve
- Çay
- Tuz
- Şeker ve Meyve Suyu
- Sağlıklı Yaşam İçin Beslenme Önerileri
Bu bölümlerde ayrıntılı ve anlaşılır bilgiler yer alıyor.
Kış mevsiminin kapıda olduğu bugünlerde bağışıklığımızı güçlendirmeye, dolayısıyla bu kitaptaki bilgilere çok ihtiyacımız olacak.
Biz 10 yılı aşkın süredir bağışıklığımızı hep güçlü tutuyor soğuk algınlığı veya grip bile olmuyoruz. Bazen şifayı kapıyoruz ( yeni bir virüsle tanışıyoruz) bir gün burnumuz sürekli akıyor bir gün ateşimiz yükseliyor ancak ertesi güne hiçbir şey olmamış gibi vücudumuzun orduları düşmanları yerle bir ediyor. 10 yıldır en uzun mücadele 1-2 gün arası sürdü. Daha fazla süren vücut savaşımız hiç olmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.