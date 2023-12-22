Avrupa'nın en büyük genelevi taşınıyor: Yeri belli oldu

Kent merkezinde yer alan Red Light Bölgesi, genelevlerden oluşuyor ve şehrin turistik merkezinde yer alıyor.
Turistik merkezdeki kalabalığı ve suç oranlarını azaltmak isteyen Amsterdam Belediyesi, yeni bir "Erotik Merkez" oluşturmak için kolları sıvadı.
Belediye Başkanı Femke Halsema, Amsterdam'ın güneyindeki Avrupa Bulvarı'nın Erotik Merkez için en uygun yer olarak belirlendiğini açıkladı.
Uzun süredir Red Light'ın şehir merkezinde olmasına karşı çıkan Halsema, "Yer seçimi, yeni yılın ilk aylarında kent konseyinin onayına sunulacak" ifadelerini kullandı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Halsema, yeni merkezin açılmasının 7 yıl süreceğini sözlerine ekledi.
Amsterdam'da iş bölgesinde yer alan Avrupa Bulvarı, kurulacak Erotik Merkez için önerilen üç bölgeden biriydi. Yeni merkezde seks işçileri için 100 oda oluşturulması planlanıyor.
Amsterdam'da seks işçiliği, sadece belirli yerlerde ve izin alınması durumunda yasal. Yerel medyaya göre Red Light'ta 250 aktif oda bulunsa da şehirde kaç seks işçisinin çalıştığı bilinmiyor.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada yeni merkezin pencerelerinin bina içinde bulunacağı belirtildi.
Yeni projeye karşı çıkanlar, genelevlerin şehir dışına taşınmasının seks işçileri için özellikle gece geç saatlerde güvenlik problemleri yaratabileceğini savunuyor.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.