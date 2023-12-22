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’Sen Anlat İzmit’ Doğu Kışla Kapalı  Pazar Alanında devam etti 

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programı Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında devam etti

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’Sen Anlat İzmit’ Doğu Kışla Kapalı  Pazar Alanında devam etti  mask
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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Ekipler, vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını dinliyor. 

TALEPLER NOT ALINDI

Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Sen Anlat İzmit’ programı son olarak Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında gerçekleşti. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Vatandaşların taleplerini not alan ekipler, Başkan Hürriyet’in selamlarını iletti. Halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları kentin diğer bölgesinde devam edecek.
# İzmit belediyesi

22 Ara 2023 - 17:37 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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