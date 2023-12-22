Ağabeyine kızıp, 35 aracın camını kıran şüpheli tutuklandı

Olay, 21 Aralık günü Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan açık otoparkta meydana geldi. Abisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren F.A., sırasıyla park halindeki 35 aracın camını kırdı. Araçlardan kiminin ön kiminin arka camının kırılmış olduğunu gören sürücüler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerince hasar tespit tutanağı tutuldu.
Güvenlik kameraları inceleyen İzmit İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince F.A. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.