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Ağabeyine kızıp, 35 aracın camını kıran şüpheli tutuklandı

İzmit ilçesinde abisine kızdıktan sonra sırasıyla park halindeki 35 aracın camını kıran şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Ağabeyine kızıp, 35 aracın camını kıran şüpheli tutuklandı mask

Olay, 21 Aralık günü Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan açık otoparkta meydana geldi. Abisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren F.A., sırasıyla park halindeki 35 aracın camını kırdı. Araçlardan kiminin ön kiminin arka camının kırılmış olduğunu gören sürücüler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerince hasar tespit tutanağı tutuldu.

Güvenlik kameraları inceleyen İzmit İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince F.A. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit, açık

22 Ara 2023 - 17:52 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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