Yeşilay şube başkanı uyuşturucudan tutuklandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in geçen hafta Kilis'e ziyareti sonrasında, konvoyda bulunan Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, Urfa'dan Kilis'e döndüğü sırada kaza yaptı. Araçtan 800 gram uyuşturucu çıktı.
800 gram uyuşturucu ile yakalanan Yeşilay’ın Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın gündem olması üzerine Yeşilay'dan açıklama geldi. Kurumdan yapılan kısa açıklamada, "Sözkonusu haberlerde ismi geçen şahıs, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun 05.04.2019 sayılı kararı ile görevden alınmıştır ve bu tarihten beri kurumumuzla hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.
SOYLU'YLA FOTOĞRAFI ÇIKTI
Öte yandan Ahmet Zorlu'nun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de fotoğrafı çıktı. Zorlu'nun X sosyal medya hesabında 4 Şubat 2018’te paylaştığı fotoğrafa “Anadolu’nun yiğit ve mert evladı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yla birlikteyiz” notunu düştüğü ve bu fotoğrafı da sabitlediği görüldü.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
xxx - biri çadır satar biri çadır satana kızar biri bakan beyle fotoğraf çektirir uyuşturucu bulundurur boş ver bir şey olmaz
İzmitli - Tükür oğlum babanın suratuna
İzmitli - Tükür oğlum babanın suratuna
Hakan - Millet bas bas bağırıyordu adam uyuşturucu baronları ile kol kola diyeee
Selman - HER ZAMAN BÖYLELERİ İLE FOTOĞRAFI BULUNAN KİŞİ DE AYNI KAREDE
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.