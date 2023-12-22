'FETÖ'cüler adına altın alıyor' diye dolandıran şahsa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun’da ikamet eden Ş.K. ve H.K. çiftini telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan M.A.S., "FETÖ’cüler sizin adınıza kuyumcudan altın alıyor. Yurt dışına kaçacaklar. Kayıtlı adını sildirmeniz için IBAN numarasına para göndermeniz gerekiyor" diye korkutup kandırdı.
DAVA AÇILDI
H.K. ve Ş.K. çifti verilen hesaba 10 bin 645 lira para yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.K. ve S.K. şikayetçi oldu. M.A.S. hakkında " dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada M.A.S., 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 17 bin 750 lira da adli para cezasına çarptırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.