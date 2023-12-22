Ücretsiz plaj sayısı artacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, 2019 yılında, 5 yıldız kalitesinde Ücretsiz Halk Plajı Projesini başlattıklarını anımsatarak, vatandaşların talepleri doğrultusunda atılan bu adım kapsamında 5 yıl gibi kısa bir sürede 15 projeyi tamamladıklarını ve vatandaşın kullanıma sunduklarını dile getirdi.

Projeye gösterilen ilgiden dolayı tüm vatandaşlara teşekkürlerini sunan Ersoy, "Her yıl yeni yatırımlarla ücretsiz halk plajlarımızın sayısını artıracağız. Bu kapsamda da 2024 yılında, Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez olmak üzere 6 yeni halk plajı açarak sayılarını 21'e çıkarıyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin arkeolojik mirasını gün yüzüne çıkarmak için yürütülen çalışmaları kademeli olarak artıracaklarını ve 2026 yılında, arkeolojik çalışma sayısını yıllık 800 seviyesine yükselteceklerini söyledi.

Bu yıl sonu itibarıyla 720 arkeolojik çalışma sayısına ulaşılacağının öngörüldüğünü belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu sonuç şimdiden Türkiye'yi dünyanın en çok kazı yapan ülkesi konumuna getirdiğimizi göstermektedir. Kazı, proje ve restorasyon çalışmaları ile antik kentlerimizin ziyaretçi sayısını yüzde 47 oranında artırdık. Türk bilim heyetleri tarafından yürütülen toplam 133 kazı alanındaki bu uygulamayı, 2024 yılında en az 144 kazı alanında devam ettireceğiz. Kazı çalışmalarında ulaştığımız seviyeyi göstermesi açısından Antalya-Side örneği çok değerlidir. 2022 yılı sonlarında yeni bir markalama ve destinasyon çalışması yapma kararı aldığımız Side Antik Kenti'nin 14 ayrı noktasında kazı ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burada 20 yıllık işi 1 yılda tamamlamak gibi inanılmaz bir seviyeye ulaştık.

Kazı başkanımız ve ekibinin özverili çalışmalarını bu 1 yıllık süreçte muazzam bir bütçe ile destekledik. Bu benzersiz başarı böyle yakalandı. Ve neticede hem 'Kazıların Yıl Boyuna Yayılması Projesi'nde hem de bütçe ve lojistikte geldiğimiz nokta, 'Geleceğe Miras' projesini gerçekleştirmek için hazır olduğumuzu bizlere gösterdi. Geleceğe Miras Projesiyle son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Yabancı heyetler tarafından yürütülen kazı çalışmalarımızı da Geleceğe Miras Projesinin ikinci aşamasına dahil ettik. Bu kazılarda koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer 'koordinatör kazı başkanı' atayarak çalışmalarımızın ivmesini artıracağız. Yaklaşık 160 yıl önce yabancı heyetlerin liderliğinde başlayan kazı çalışmalarının tamamı, tarihimizde ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığı ve koordinatörlüğü altında yürütülecektir. Bu, Türk arkeoloji tarihinin dönüm noktasıdır. İnşallah bundan sonra da bu toprakların medeniyet mirasına onun varisi olan bizler sahip çıkacağız. Geleceğe Miras Projesiyle Türk arkeolojisinin altın çağını başlatmış bulunuyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılına armağan olsun."