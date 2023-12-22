- Hayatın İçinden

Başkan Hürriyet, İZMEK’in  üreten kadınlarını ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Mahalle Konağı’ndaki İZMEK Mefruşat ve Dikim-Giyim Kurslarını ziyaret ederek üreten kadınlarla buluştu

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Başkan Hürriyet, İZMEK’in  üreten kadınlarını ziyaret etti mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK’te el emeğiyle üretim yapan kadınları ziyaret etti. Yenişehir Mahalle Konağı’ndaki Mefruşat ve Dikim-Giyim Kurslarında kadınlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, üretime katılmalarından dolayı tebrik ettiği kadınlara başarılar diledi. İZMEK çatısı altında hem meslek sahibi olan hem de sosyalleşen kadınlar, kadın istihdamına verdiği destekten dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

22 Ara 2023 - 20:09 - Hayatın İçinden

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.433.005 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL