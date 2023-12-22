Türkiye’nin Yüzyılı Başiskele’de Türkülerle Anlatıldı

PROGRAMA YOĞUN İLGİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Garnizon Komutanı Deniz Albay Haluk Orhon, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Demokratik Sol Parti (DSP) İlçe Başkanı Hüseyin Oruç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürü Lokman Ceyhan, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

MÜZİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNDEN MÜZİK ZİYAFETİ

Başiskele Belediyesi’nin geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere göre hazırlanan Genc-i Âlâ Gençlik Modeli’nin önemli parçalarından olan ve yıllardır geleceğin müzisyenlerini yetiştiren Müzik Okulları öğretmenleri Bukte Saatcı, Furkan Kayaoğlu Fırat Nadir Bilgin ve öğrencileri izleyicilere müzik ziyafeti sundular. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Samet Yaylı’nın şiirleri eşliğinde Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin her yöresinden türkülerin seslendirildiği müzik şöleninde Malarzgirt'ten Çanakkale'ye, Tuna'dan Kerkük'e, Karabağ'dan Halep ve Filistin'e uzanan destanlarla dolu Türk tarihi katılımcılara anlatıldı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Büyük beğeni ve ilgiyle takip edilen programda 15 Temmuz Demokrasi Destanı’nda büyük bir kahramanlık örneği gösteren Ömer Halisdemir’in şehit edildiği an da tiyatro olarak sahnelendi. Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan gösteride, geçmişten günümüze şehit düşen şehitlerimizin isimleri de anıldı.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN EKİBİNE VE KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

Başiskele Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden Müzik Okulları eğitmenlerinin ve öğrencilerinin yüksek performansı yoğun alkış ile ödüllendirilirken, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de büyük gururla izlediği ekip arkadaşlarını ve öğrenci kardeşlerini tebrik etti. Başkan Özlü yaptığı konuşmada, “Türkülerle Türkiye Yüzyılı Programı ile bizlere unutulmaz bir gece yaşatan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, Başiskele Belediyesi Müzik Okulları öğretmenlerimize, Müzik Okulları öğrencilerimize, tiyatro ekibimize ve hayata geçirdiğimiz tüm güzel işlerde bizlerin daima yanında olan komşularımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Özlü konuşmasının ardından sahnede sanatlarını en güzel şekilde icra eden mesai arkadaşlarına çiçek takdim etti ve birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAF SERGİSİ

Başiskele Belediyesi Temel Fotoğrafçılık Kursu’nun ilk mezun kursiyerlerinin ilçe sınırları içerisinde çektiği birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi de bu programla birlikte ziyarete açıldı. Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) Genel Sekreteri ve Fotoğraf Sanatçısı Esra Aslan eğitmenliğinde, kursiyer öğrencilerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi 26 Aralık Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.