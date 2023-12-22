AKP ve MHP, yerel seçim için anlaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu.
MHP'li Yıldız, 30 büyükşehirde AKP ile iş birliği yapacaklarını bildirirken bu illerden sadece ikisinde MHP'nin adayının destekleneceğini söyledi.
Büyükşehir olmayan 22 ilde ayrı adaylarla seçime girileceğini söyleyen Yıldız, 29 ilde iş birliği yapılacağını ifade etti.
Yıldız'ın açıklaması şöyle:
- "30 büyükşehirde iş birliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa’da MHP’nin büyükşehir belediye başkanı adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlarında ise AK Parti adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
AHLAT'TA AKP, SÖĞÜT'TE MHP
- 51 ilin 22’sinden her iki parti ayrı ayrı seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat’ta AK Parti adayının desteklenmesi, Söğüt’te ise MHP’nin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Ayrıntılı bilgiler ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılıacaktır."
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Poyraz - MHP zaten akpenin kuyruğu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.