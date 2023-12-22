Başkan Hürriyet, Rahmet Camii  cemaatiyle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor. Başkan Hürriyet bugün Yenişehir Mahallesi’ndeki Rahmet Camii’nde Cuma Namazı çıkışı cami cemaati ile buluştu. Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman ile vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Hürriyet, hizmetleri hiçbir bölge ayırt etmeden en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

“CİDDİ ÇABA SARF EDİYORUZ”

Başkan Hürriyet, “Cami cemaati ziyaretlerimize bu hafta Rahmet Camii’nde devam ediyoruz. İzmit’in her noktasına el uzatmak için ciddi çaba sarf ediyoruz. Bize ileteceğiniz talep ve öneriler eksik noktalarımızı görmemiz açısından çok önemli. Taleplerinizin hepsini tek tek not aldık. Gerekli hizmetlerin sunulması adına çalışmalarımızı vakit geçirmeden başlatacağız” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA KEK VE SICAK ÇORBA İKRAM EDİLDİ

İzmit Belediyesi mobil ikram aracı camiden çıkan vatandaşlara Aşevi’nde üretilen kek ve sıcak çorba ikram etti. Bölge sakinleri de her fırsatta kendilerine kulak veren Başkan Hürriyet’e hem ziyaretleri hem de ikramlarından dolayı teşekkürlerini iletti.