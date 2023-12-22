İzmitli Periler, Orman'ı yendi: 69-65

Hakemler: Yener Yılmaz, Muhammed Murat Zafer, Selena Gamze Öget Çerçi
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 14, Gergana Ivanova, Sierra Lashe Calhoun 5, Ayşe Cora 20, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 1, Jaime Nared 20, Ferda Yıldız 7
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
OGM Ormanspor: Alesia Kaorie Sutton 24, Doğa Adıcan, Gökşen Fitik 6, Aleksandra Katanic 5, Damiris Dantas 9, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa, Michaela Onyenwere 14, Esra Ural Topuz 7
Başantrenör: Hayrettin Necati Uysal
1. Periyot: 20-20
Devre: 35-38 (OGM Ormanspor lehine)
3. Periyot: 49-54 (OGM Ormanspor lehine)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.