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İzmitli Periler, Orman'ı yendi: 69-65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği OGM Ormanspor’u 69-65 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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İzmitli Periler, Orman'ı yendi: 69-65 mask

Hakemler: Yener Yılmaz, Muhammed Murat Zafer, Selena Gamze Öget Çerçi

İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 14, Gergana Ivanova, Sierra Lashe Calhoun 5, Ayşe Cora 20, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 1, Jaime Nared 20, Ferda Yıldız 7
Başantrenör: Hasan Fırat Okul

OGM Ormanspor: Alesia Kaorie Sutton 24, Doğa Adıcan, Gökşen Fitik 6, Aleksandra Katanic 5, Damiris Dantas 9, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa, Michaela Onyenwere 14, Esra Ural Topuz 7
Başantrenör: Hayrettin Necati Uysal

1. Periyot: 20-20
Devre: 35-38 (OGM Ormanspor lehine)
3. Periyot: 49-54 (OGM Ormanspor lehine)

22 Ara 2023 - 21:20 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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