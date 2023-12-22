İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Mahallesi’nde gerçekleştirdiği programlar kapsamında Mahalle Muhtarı Salih Çumanı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Muhtar Çuman, mahalle halkının talep ve önerilerini Başkan Hürriyet’e iletti. Sohbet havasında geçen ziyaret sonrası Muhtar Çuman, Başkan Hürriyet ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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Başkan Hürriyet, Yenişehir Muhtarı Çuman’ı ziyaret etti
Muhtarlarla sık sık bir araya gelmeyi önemseyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman’ı ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.