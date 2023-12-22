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Başkan Hürriyet, Yenişehir  Muhtarı Çuman’ı ziyaret etti 

Muhtarlarla sık sık bir araya gelmeyi önemseyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman’ı ziyaret etti

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Başkan Hürriyet, Yenişehir  Muhtarı Çuman’ı ziyaret etti  mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Mahallesi’nde gerçekleştirdiği programlar kapsamında Mahalle Muhtarı Salih Çumanı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Muhtar Çuman, mahalle halkının talep ve önerilerini Başkan Hürriyet’e iletti. Sohbet havasında geçen ziyaret sonrası Muhtar Çuman, Başkan Hürriyet ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

22 Ara 2023 - 21:31 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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