İdrar rengindeki kırmızılık o hastalığın belirtisi olabilir!

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Erol Çakmak, safra taşlarının bir çoğunun belirti vermediğini söyleyerek, “Safra kesesi ve kanalı, karnın sağ üst bölgesinde karaciğerin altında bulunan armut şeklinde ve safra kanalı ile yardımıyla safrayı bağırsaklara akışını gerçekleşir. Safra kesesi taşları, sindirime yardımcı olana safranın içeriğinde çok yüksek düzeyde bulunan kolesterol kristalleşerek zamanla safra taşı oluşumuna neden olur. Safra kesesi taşı nedenleri; safrada aşırı kolesterol, aşırı bilirubin varlığı ve safra kesesinin tam boşalamamasıdır. Safra taşların bir çoğu belirti vermez ve yapılan ultrasonografik incelemelerde tesadüfen ortaya çıkar. Safra kesesi içindeki taşlar safra kesesi çıkışını tıkayıp boşalmasını engellediğinde veya safra kanalına düştüğü durumunda belirtiler veriri. Belirtiler; karın ağrısı, vücutta sarılık, idrar renginin kırmızı veya kahveringi olması, ateş, üşüme, titreme, bulantı ve kusma gibi belirtiler verir. Safra kanalına düşen taş pankreasın iltihabi, hastlığı olan akut pankreatite neden olarak ciddi hayati tehlikeye neden olabilir” dedi.

"ZORLU TAŞLAR LAZERLE KIRILIP ÇIKARILABİLİYOR"

Çakmak, kolanjioskop cihazı ile karaciğerin safra kanalındaki zorlu taşları lazerle kırılıp çıkarıldığına değinerek, “Hastalığın tanısı; muayene bulguları ile beraber kan, idrar, ultrasonografi (USG) ve gerekirse bilgisayarlı tomografi, MRI ile tanısı konulur. Hastalığın ve komplikasyonların tedavilerinde çeşitli yöntemler vardır. En sık kullanılan yöntem laparoskopik ameliyatlardır. Safra kesesi ameliyatların yüzde 5’ten daha azı açık ameliyat ile gerçekleşir. Safra kanalına taş düştüğünde ERCP yöntemi ile ağızdan endoskopik yöntemle giriş yapılarak taş çıkarılmaya çalışılır. Ancak bazen zor taşlar ERCP yöntemi ile çıkarılamaz ve tekrarlayan stent uygulamaları veya zorlu açık ameliyat süreci yaşanır. Son yıllarda geliştirilen ucunda 1 milimetre çapında kamera bulunan Spyglass kolanjioskop sayesinde ERCP’de kullanılan duodenoskopi cihazının içinden geçilerek karaciğerin safra yollarını direkt görmemize sağlar. Bu kolanjioskop cihazı ile karaciğerin safra kanalındaki zorlu taşları lazerle kırılıp çıkarılır. Bu sayede hasta ciddi bir ameliyat sürecinden kurtulur” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE BİRKAÇ MERKEZDE BULUNUYOR

Kolanjioskop cihazının Türkiye’de bir kaç merkezde bulunduğunun belirten Çakmak, “Türkiye’de sadece birkaç merkez bulunan bu yöntemi kullanarak Kayseri, Tokat ve Yozgat gibi çevre illerimizden gelen hastalarımıza başarı ile uyguladık. Ayrıca Spyglass kolanjioskop ile safra kanalı ve pankreas kanalı darlıkları, şüpheli lezyonlar, tümörler direkt görüntülemekte ve teşhis amaçlı biyopsi almaktayız” şeklinde konuştu.





