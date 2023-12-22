MSB: 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve ardından yaşanan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu.
4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."
Kaynak: HABERLER.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ahmet - Şehitlerimizin ruhları şad olsun,başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağ olsun,maalesef iç siyasi çekişmelere düştük,rant yolsuzluk,haksız zenginleşme derdine düştük milletimizin birlik ve beraberliğini tehlikeye soktuk,milli ordumuza kumpas kurduk,sünnü islam tandansı ile geri halan inanç sahipllerini ötekileştirdik,kafamızı kaldırıp etrafımıza dünya bakamaz olduk neler oluyor,dünya düzeninin yeniden şekillendiğini göremez olduk binlerce yıllık devlet aklımızı yitirdik,rusya kırımı ilhak etti,ukranyanı dizayn etti,yunan adalarımıza kondu,çin taylandı ilhak edeceğim diyor,israil mazlum filistin halkına süpürme hareketini başlattı,ortadoğu paramparça oldu,bütün bu olylar olurken bizi yönetenler petrol kaçakçılığı,çocuklarının gemicikleri ile dış güçlere malzeme taşımakla meşguller,halkımız maalesef futbol takımı tutar gibi oy verir oldu,güneyimizdeki kürt oluşumunun kontrolünü ele geçirme aklını kullanamadık,o bölyeyi ecdadımız beşyüz yıl yönetti, orada yaşayan kürt arap ve türkmen milletinin bizim tebaamız olduğunu akıl edemedik,trilyonlarca dolar kayıpklara ulaştık,on binlerce insan öldü,vizyon sahibi biri çıkıpta yahu,abd,ingiltere,almanya,rusya,çin,hindistan,fransa, gibi dünya devleri kantonlarla otonom bölgelerle yönetiliyor,biz ön alıp suriyedeki,ırktaki kürleri,bazı arap gurupları,türkmenleri destekleyip otonom yönetimler elde etmelerini ve içimizdeki yakınlarınında güvenini desteğini alarak iç barışı sağlayıp devleşmeyi düşünemedik.gündemimiz ne?istanbulu,ankarayı yerel seçimlerde geri almak, bumudur milliyetçilik vatanperverlik, istanbulun belediyesinin yönetimini hangi partinin kazanacağı etrafımızdaki oluşumlardan dahamı önemli,kazanan belediye başkanına alay eder gibi bu sayılmaz hadi yeniden seçim yapalım demek,kayyumlar atamak,anayasanın kararlarını fındık kabuğunu doldurmaycak işler için hükümsüz saymak,ne oluyor allah aşkına,hadi siyasiler aklını yitirmiş,yüce milletimiz bu aymazlığa niçin ses çıkarmaz anlaşılır gibi değil.çok üzgünüz....
Cemal - Allah rahmet eylesin , yaralılara acil şifalar diliyorum . Teröristler , terör sevicileri , terör devletlerinin uşağı pkk, pyd , feto,yu savunanlar namertsiniz, ahlaksızsınız. Hainsiniz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.