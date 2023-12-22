- Kültür-Sanat

İzmit'in grubu Madrigal sahnede

İlk sahne almaya İzmit'te başlayan ardından yaptığı başarılı birçok parça ile ülke çapında ün kazanan Madrigal yeniden İzmit'te sahnede.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İzmit'in grubu Madrigal sahnede mask

İzmit'in bilinen eğlence mekanlarından Moody Retro'da yıllar sonra sürpriz şekilde yeniden sahne alan Madrigal'ı dinleyen İzmitlilerden eğlence mekanı bilet ücreti almadı. Ekonomik koşulların günden güne ağırladığı bu günlerde ücretsiz etkinlikle gençler moral buldu.
# Kocaeli, İzmit, Madrigal

22 Ara 2023 - 23:16 - Kültür-Sanat

Muhabir  Cihat Polat

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