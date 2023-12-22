İzmit'in bilinen eğlence mekanlarından Moody Retro'da yıllar sonra sürpriz şekilde yeniden sahne alan Madrigal'ı dinleyen İzmitlilerden eğlence mekanı bilet ücreti almadı. Ekonomik koşulların günden güne ağırladığı bu günlerde ücretsiz etkinlikle gençler moral buldu.
- Kültür-Sanat
İzmit'in grubu Madrigal sahnede
İlk sahne almaya İzmit'te başlayan ardından yaptığı başarılı birçok parça ile ülke çapında ün kazanan Madrigal yeniden İzmit'te sahnede.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.