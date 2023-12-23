O İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|54884
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SARIMESE, SARIMEŞE
|ARZUM, ARZUM SK., BAGDAT, BATTAL, ESENDAL SK., KADİFE SK., KETEN SK., NADIDE, NADİDE SK., SEZENLER CD., SÜREYYA SK.
|23.12.2023
|09:00
|17:00
|54885
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, SARIMEŞE
|BAĞDAT CD., ENGİNAR SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., KETEN, MELEK, MELEK SK., MUALLİM SK., TURNA, YAKACIK SK.
|23.12.2023
|09:00
|17:00
|54886
|KOCAELİ
|İZMİT
|ALİKAHYA ATATÜRK, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, YASSIBAG, YASSIBAĞ
|BAYHAN SK., ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, GÜNEYSU CD., HACI İSHAK SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., HAYRI BULUT, HAYRİ BULUT SK., IZMIT KANDIRA YOLU, İSHAK GÜRKAN SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KAZIM GÜNEŞ SK., KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KULOGLU MEVKII, KULOGLU MEVKII KÜME EVLER, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., MUZAFFER GÜRKAN CD., ORHANIYE, ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE CD., ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAKUP AÇMALAR MEVKII, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|23.12.2023
|09:00
|17:00
|54887
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD.
|23.12.2023
|09:30
|17:00
|54888
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD.
|23.12.2023
|09:30
|17:00
|54891
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|BARBAROS, KÖRFEZ, SAHİL
|CENK SK., ÇALIKUŞU SK., DERE KIYISI SK., GÖÇTÜLER SK., HACI MAKSUT, KARDESLER, KARDEŞLER SK., KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., KURDOĞLU CD., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., ORHANİYE SK., PINAR CD., SARI ÇIÇEK, SARI ÇİÇEK SK., SEVGILER, SEVGİLER SK., SEYFİ SK.
|23.12.2023
|09:00
|15:00
|54962
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, DUMLUPINAR, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, NİMETİYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ
|19 MAYIS CD., AKSOY CD., AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ATİLLA SK, BADEM SK., BAHÇE YOLU CD., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BELEN, BELEN SK., ÇORUH, ÇORUH CD., DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÜZELCE SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., KALE SK., KANDİL SK., KAPLAN, KAPLAN SK., KARANFİL CD., KEVSER CD., KOSOVA CD., LODOS SK., MERVE SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., ORUÇ REİS CD., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PIRIREIS, PİRİREİS CD., SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SERDAR SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., TERMAL SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., ZEYBEK SK.
|23.12.2023
|09:00
|17:00
|54967
|KOCAELİ
|İZMİT
|BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER
|BAHAR SK., BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., LALE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK.
|23.12.2023
|09:00
|17:00
|54973
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE
|AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, ALKAN SK., ÇEVRİM SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., ERTÜRK SK., GEÇİT SK., GÖL, GÖL SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., KAHVE, KAHVE SK., KEKİK SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., MİRZA SK., OTOBAN CD., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., YALDIZ SK.
|23.12.2023
|09:00
|17:00
|54975
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|GÜNEY
|7. SK., TAN SK., TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ YOLU S
|23.12.2023
|09:00
|17:00
|54976
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|FATİH, GÜNEY
|10. SK., 11. SK., İSTİKLAL CD., MEHTAP CD., ULUBATLI HASAN CD., VARAN, VARAN SK.
|23.12.2023
|09:00
|17:00
|54995
|KOCAELİ
|GEBZE
|ISTASYON, İSTASYON
|1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1409., 1409. SK., 1409/1. SK., 1412. SK., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD.
|23.12.2023
|09:00
|14:00
|54996
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARI HEREKE
|AÇELYA SK, ADIL, ADIM SK, ADİL SK, AGAÇ, AĞAÇ SK, AHLAK, AHVAL SK, AKİDE SK, AKRABA SK, ALAMET, AREFE SK, ARIF, ARİF SK, ARŞIN SK, ASUDE, AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., BAHÇECİ SK., BEKTAŞ SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK, BEYLERBEYİ SK., BEYZADE SK., BİLEZİKÇİ SK., BUGDAY, BUĞDAY SK, BUHARA SK, CANLI SK., CIVAN, CİVAN SK, ÇAMLICA SK., ÇARŞI CD., ÇIMENLIK, ÇİMENLİ, ÇİMENLİK SK., ÇOBANÇUKURU SK., DALGIÇ SK., DEFNE SK., DİDEM SK., DİNÇ SK., DURU SK., EBRAR SK, EFLATUN SK, ELVAN SK., EMMİ SK, ERGENEKON, ERGENEKON SK., ERMİŞ SK., ESMA SK, EZGİ SK., FECIR, FECİR SK, FERAH SK, GAMZE SK, GAZEL SK, GÜLDİBİ SK, GÜVENLİ SK., HATİP SK, HATTAT, HATTAT SK, HAYA SK, HIZMA, HİZMET SK., HÜRMET SK, İHLAS SK, İLKE SK., İMSAK SK, İPEK SK., İPLİKÇİ SK., KADIM, KADIRGA SK., KALENDER SK., KAMERLİ SK., KAMİL SK, KARAGÜMRÜK SK., KATMER, KATMER SK, KAVACIK SK., KAYTANCI SK., KIZILCA SK., KÖŞK SK., KUM SK., KÜÇÜK KONAK, MAZLUM SK., MESKEN, MESKEN SK., MİMAR SİNAN SK., NARİN SK., NERGİZLER SK., ÖĞRETMEN SK., ÖĞÜT SK., ÖNDERİM SK., SEHIT MEHMET KAPLAN, SELİMİYE SK., SELVİ SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜMBÜLLÜ SK., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., TAKSİM SK., TAŞKIRAN SK., TUFAN SK., TÜRKBEY SK., ULUSOY, ULUSOY SK., ÜLKÜ SK., VALİDE HANIM SK., YALILAR SK., YAYLALI, YAYLALI SK., YEDİTEPE SK., YILGINTEPE SK., YOKUŞYOLU SK., ZAFERLİ SK.
|23.12.2023
|09:00
|17:00
|54997
|KOCAELİ
|GEBZE
|ABDİ İPEKÇİ
|1549. SK., 1551. SK., 1553. SK., 1554., 1554. SK., 1554/1., 1554/1. SK., OSMAN HAMDİ BEY CD.
|23.12.2023
|14:00
|17:00
|54998
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|KARGALI
|3950., 3950. SK., CEBELİ SK., GÖLCÜK CD., KARGALI CD., MUTLU SK., OTLUK SK., TINGIRLAR SK., ULUÇINAR SK.
|23.12.2023
|09:00
|15:00
|54999
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|TAVSANLI, TAVŞANLI
|12. SK., 4512, KARABIYIK SK., KÖMÜRCÜOGLU CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK.
|23.12.2023
|09:00
|17:00
|55001
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|GAZİLER, TAVSANLI, TAVŞANLI
|4514, 4525, 4529., 4536., 4550., ARI SK., BÜLBÜL SK., ÇEŞMELER SK., ÇUKUR SK., DEĞİRMEN BAYIRI SK., FESLİHAN SK., ISSIKGÖL CD., İNÖNÜ SK., KARTAL SK., KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT AYHAN ÜLGER SK., TAVŞANLI ATATÜRK CD., YONCA SK.
|23.12.2023
|09:00
|17:00
|55004
|KOCAELİ
|GEBZE
|KİRAZPINAR
|2746. SK
|23.12.2023
|09:00
|17:00
- Gündem
O İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 Aralık Cumartesi günü 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.
23 Ara 2023 - 00:00 - Gündem Yazdır
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