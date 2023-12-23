23 Ara 2023 - 00:00- Spor

EZELİ REKABET: KOMŞU, KÖRFEZ'İ AĞIRLAYACAK

Trendyol 1.Lig'in 17.haftasında iki ezeli rakip ve iki komşu şehir olan Sakaryaspor ile Kocaelispor, bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maç Sakarya'nın ev sahipliğinde Yeni Atatürk Stadyumunda oynanacak. Bu maçı her zamanki gibi web sitesi www.kocaeligazetesi.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...