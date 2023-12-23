EZELİ REKABET: KOMŞU, KÖRFEZ'İ AĞIRLAYACAK

MAÇIN KÜNYESİ
STAT: YENİ SAKARYA ATATÜRK - SAKARYA
MAÇ SAATİ: 23.12.2023 - 19:00
HAKEMLER
GÜRCAN HASOVA(Hakem)
BARAN ERASLAN(1. Yardımcı Hakem)
SEYFETTİN ÜNAL(2. Yardımcı Hakem)
OĞUZHAN AKSU(Dördüncü Hakem)
Trendyol 1.Lig'in 17.haftasında iki ezeli rakip ve iki komşu şehir olan Sakaryaspor ile Kocaelispor, bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maç Sakarya'nın ev sahipliğinde Yeni Atatürk Stadyumunda oynanacak. Bu maçı her zamanki gibi web sitesi www.kocaeligazetesi.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ahmet Balci - Sakaryaspor rahat alır 3puan cepte,tribün şov olacak.Muthis bir seyirci baskısı ve Sakaryaspor galibiyeti alan taraf olur. Devre arası 3takviye geliyor hedef direk Süper Lig olacak,Körfez ortasahasi iyi değil,tanke durdur körfez biter,plaka yazariz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.