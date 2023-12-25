GEBZE ADALET SARAYI TEKNİK VE MEKANİK SİSTEMLERİN PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIM İLANI

İstekliler teklifi zarfında kendilerine ait TÜRK AKREDİTASYON onaylı ISO14001:2015, ISO 9001:2015, ISO45001:2018 belgeleri ile Yangın Söndürme Sistemleri ve Donanımları-Kuralları Standardına uygun Hizmet verdiğine dair Hizmet Yeterlilik Belgesini, TS 12849 Alarm Cihazları için Kurallar Standardına uygun hizmet veren yetkili servis belgesi, TS 12540 Güvenlik Sistemlerinde Kullanılan Cihazlar için Kurallar Standardına uygun hizmet veren yetkili servis belgesi, TS 12852 Basınçlı Kaplar ve Tanklar-Sabit Tanklar(tanklar gaz ve sıvı yakıt için olanlar hariç)Hidroforlar, atmosfere açık ve kapalı tip genleşme depoları için- Kurallar standardına uygun hizmet veren yetkili servis belgesi, TS EN13015+A1(29.06.2009) Asansör ve yürüyen Merdivenlerin bakımı bakım talimatları için kurallar standardına uygun hizmet veren yetkili servis belgesi TS12255 (24.04.2017)yetkili servisler-Asansörler Bakım Servisleri-kurallar standardına uygun hizmet veren yetkili servis belgesi, Yüklenici EKİPNET’e kayıtlı kalıcı ÇSGB onaylı iş ekipmanları bakımı yapılabilir belgesine sahip personeliyle bakım, onarım ve kontrol işlemini yapabileceğini ilişkin belgelerini sunacaktır.

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.