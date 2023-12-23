23 Ara 2023 - 00:29- Gündem G:

Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası

Bu akşama doğru Marmara'da bulutlar artıyor. Kıyı Ege gibi Marmara'nın orta ve doğusuna yağmur geliyor. İstanbul-Gebze-Bolu yönünde ise gece kar atıştıracak.

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Gelecek hafta pazartesiden itibaren ise sıcaklıklar yeniden artıyor, gündüzler adeta bir mayıs havasına benziyor. 

BATIDA KAR YAĞACAK MI?

Bir ısınma bir soğuma şeklinde ilerleyen kış havası henüz batı ve kuzeybatı kıyılarına kar getirmiyor. Yılbaşında kıyılar için kar görüntüsü alamıyoruz, yeni yılın ilk günleri muhtemelen mevsim ortalamasının üstünde sıcak havayla geçecek.

PEKİ KOCAELİ'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMARTESİ24.00 - 03.001111861331
CUMARTESİ03.00 - 06.0088881040
CUMARTESİ06.00 - 09.007788722
CUMARTESİ09.00 - 12.001313502147
CUMARTESİ12.00 - 15.001515692255
CUMARTESİ15.00 - 18.001212851961
CUMARTESİ18.00 - 21.001212622056
CUMARTESİ21.00 - 24.001212651142
# Hava durumu, Kocaeli, İzmit, yeni, Hava

23 Ara 2023 - 00:29 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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