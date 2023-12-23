Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası

Gelecek hafta pazartesiden itibaren ise sıcaklıklar yeniden artıyor, gündüzler adeta bir mayıs havasına benziyor.

BATIDA KAR YAĞACAK MI?

Bir ısınma bir soğuma şeklinde ilerleyen kış havası henüz batı ve kuzeybatı kıyılarına kar getirmiyor. Yılbaşında kıyılar için kar görüntüsü alamıyoruz, yeni yılın ilk günleri muhtemelen mevsim ortalamasının üstünde sıcak havayla geçecek.

PEKİ KOCAELİ'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?