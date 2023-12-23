Kocaeli Şehir Hastanesinden Afetlere Hazırlık Tatbikatı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Yüksel Pehlevan ve İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın da katılımlarıyla planlama ve koordinasyon çalışamlarına destek verildiği tatbikatta, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri görev aldı.



Senaryo gereği, 6,9 şiddetindeki Marmara depreminin ardından HAP Başkanı Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, Olay Yönetim Merkezi'ni aktif hale getirerek Acil Müdahale Planı'nı devreye soktu. Depremden etkilenen kişilere UMKE ekiplerince hastane acil servis kliniği önünde bulunan triyaj alanında kurulan mobil triyaj çadırlarında müdahalede bulunuldu. KBRN ünitesi aktif hale getirildi. Hasta yakınları ve basın mensupları için özel alanlar oluşturuldu.



Hastane Başhekim Vekili Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, tatbikata destek veren tüm kurumların ekiplerine teşekkür ederek afetlere hazır olmanın önemine vurgu yaptı. Dr. Demirkıran, "Olası Marmara Depremi gibi afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Hastanemizde yer alan 1069 adet sismik izolatör, olası deprem durumlarında operasyonel faaliyetlerin etkilenmeden sürdürülmesini sağlıyor. Hastanemiz kapsamlı altyapısı ve konumuyla olası afet durumlarında ilimiz ve Marmara Bölgesi için kritik bir sağlık merkezi konumundadır. Biz de saha tatbikatlarıyla personelimizi ve sahadaki tüm çalışanlarımızı hazır tutarak eksiklikleri afetler yaşanmadan tespit edip önlemini almayı amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.



Tatbikata, 15 UMKE personeli, 3 itfaiye aracı ve ekibi, 1 adet 4 kişilik ambulans ve 150 hastane çalışanı katıldı. Hastane, benzer tatbikatları devamlı olarak yaparak hazırlıklı olmayı sürdürecek.