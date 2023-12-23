KORSAN TAKSİ’NİN CENNETİ YAHYAKAPTAN: ŞOFÖRLER ODASI, ESNAFLAR ODASI GEREKENİ YAPIN!

Kentin en önemli sorunlarından biri de korsan taksi olayı. Kent içerisinde artık taksi bulmak son derece zor hale geldi. İstanbul'daki gibi neredeyse taksileri gasp edip yolculuk yapmaya çalışanlar var. Hele hele yağmur yağdığı zaman,taksi bulmak imkansız hâle geliyor. Bu nedenle sisteme giren Uber taksi uygulamasında da, yasal olmayan girişimler yapılıyor.

Korsan taksicilik kent içerisinde özellikle yükseliyor. Taksi durağına bağlı olan, namusuyla vergisini ödeyen, durağa parasını ödeyen kişiler bu konuda mağdur. Ancak işin bir başka ilginç tarafı şu; İddiaya göre, taksi duraklarında taksisi olan bazı şoförlerin de, başka bir taksi daha alıp korsan taksicilik yaptığı iddiaları ayyuka çıkmış durumda. Taksici bir AK Partili arkadaşımı bana anlattıkları, gerçekten gözlerimin fal taşı gibi açılmasını sağladı.

Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir uygulama var. Taksiciler, yasal olarak bağlı oldukları duraktaki taksilerinden, Uber uygulamasıyla çağrı yapanlara korsan taksisini gönderiyor. Son model Mercedes Honda araçlar olduğu söyleniyor. Hem devletin parasını çalıyor, hem de dürüst taksici esnafının ekmeğine mani oluyor? Ve bunu yine bazı taksiciler yapıyor. Doğal olarak isyan eden namuslu taksiciler. Bu olayın emniyet tarafından acilen çözülmesi konusunda suç duyurusunda bulunuyor. Ve genellikle bu taksilerin bulunduğu merkez de Yahyakaptanı olarak öne çıkıyor. Denetimsiz yapılan taksicilik, ekmeğini dürüstçe kazanan namuslu vergisini ödeyen taksici kardeşlerimizi mağdur ediyor. Bu konunun acilen masaya yatırılması şart. Taksiciler kooperatifi bu konuyla yakından ilgileniyor. Timurçin Sevilmiş başkan, sanıyorum bunun üzerine ciddi şekilde gidecek. Oda başkanları Kemal Kaya ve Kadir Durmuş da acilen gerekli önlemleri alıp, korsancılığa son vermeli…