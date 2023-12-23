KONAK HASTANESİ’NDEN TAKSİCİLERİN BİR RİCASI VAR

Kentimizin önemli sağlık kuruluşlarından biri olan konak hastanesi, disiplinli yapısıyla tanınıyor. Ben de burada anjiyo oldum ve kalp kriz sonrasında iyi hizmet görüp taburcu oldum. Şimdilerde Konak Hastanesi ile ilgili bir istek var. Şikayet demiyorum. Hayli hareketli olan Yenişehir’deki hastane çevresinde taksi konusunda sıkıntı yaşanıyormuş. Malum, hasta insan için taksi önemli. Konak Hastanesi’nin şu an için taksicilerle hizmet gördüğü söyleniyor. Ancak bir ihale yapılmaması, esnafları rahatsız ediyor. Taksici esnafı, Konak Hastanesi’nin acilen ihaleye çıkarak işi yasal yoldan taksicilere vermesi ve dedikoduları sonlandırması isteniyor. Elçiye zeval olmaz. Ben de aktarma görevimi yapıyorum ve Nevzat Doğan başkanla hastane yönetiminin bu işi halledeceğine inanıyorum.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.