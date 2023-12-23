DÜNYA MUMA HÜCUM EDİYOR… BİZ DE UYANALIM…

Dünyada ultra zenginlerin dört bir köşede hızla yer altı sığınak adaları yapmaları, bir anda panik ortamını ateşlemişti. Zenginler neden art arda sığınaklar inşa ediyordu? Lüks donanımlı bu sığınaklarda 30 kişilik bir ailenin rahatça yaşayabileceği her türlü malzeme bulunduruluyordu. Sonra işin gerçeği ortaya çıktı…

DÜNYA SAVAŞI KORKUSU…

İKLİM FELAKETİ…

UZAYLILARIN SALDIRISI…

Derken asıl asıl gerçek şuydu:

2024 Güneş açısından Dünyanın felaket yılı ilan edildi…

Bilim insanları açıklamaları art arda yaparken, Nasa’nın bu açıklamaları sonrasında zenginler sığınak sayısını artırmaya başladı. 2019’dan bu yana Miami açıklarındaki bir adada sığınak inşa ettiren zenginler, duruma göre bu sığınakları dünyanın dört bir köşesinde de inşa ettirmeye başladı.

Bu haberler art arda gelirken, iki gün önce İngiltere başbakan yardımcısının ‘Mum stok edin. Uzun süre elektrik ve internetiniz olmayacak’ açıklaması, şok etkisi ve panik yarattı. Türkiye ise bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.