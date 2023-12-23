Ukrayna, üç Rus savaş-bombardıman uçağını düşürdüğünü iddia etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve askeri yetkililer, ülke güçlerinin Cuma günü güney cephesinde üç Rus Su-34 avcı-bombardıman uçağını düşürdüğünü ve bunu 22 ay süren savaşta bir başarı olarak selamladıklarını söyledi.

Rus ordusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Rus blogcular kaybı kabul etti ve analistler muhtemelen ABD tarafından sağlanan Patriot füzelerinin kullanıldığını öne sürdü.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Telegram mesajlaşma uygulamasına yazdı.

"Bugün öğle saatlerinde güney kesimde - eksi üç Rus Su-34 avcı-bombardıman uçağı!"

Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuri Ihnat, ulusal televizyonda bunu "zekice planlanmış bir operasyon" olarak nitelendirdi.

Modelin Rusya'nın bombalama ve diğer saldırılar için en modern uçaklarından biri olduğunu belirterek, "Pozitif istatistiklerimizde bir süredir Su-34'lere yer verilmiyor" dedi.

Zelenskiy, gece yaptığı video konuşmasında Odesa bölgesi uçaksavar birliğini Herson bölgesindeki uçaklarını düşürdüğü için övdü.

Bölge, Moskova'nın Şubat 2022'deki işgalinin ilk günlerinde işgal edilmişti. Ukrayna güçleri toprakları geri almaya çalıştı ve Kasım ayında Herson'da Dnipro Nehri'nin doğu kıyısında mevziler kurdu.

Rusya merkezli bir dergi olan Eurasia Daily, Ukrayna hesabının makul olduğunu söyledi. Kiev'in, Dnipro Nehri'nin batı yakasından yüksek irtifa hedeflerine karşı 160 km'ye (100 mil) kadar menzile sahip Patriot füzelerini fırlatabileceği belirtildi.

Ukraynalı havacılık uzmanı Valeriy Romanenko, Ukrayna NV Radyosuna verdiği demeçte, Patriot füzelerinin büyük olasılıkla Rus jetlerini düşürdüğüne inandığını söyledi.

Romanenko "Bu, Rusların güneyde 100'e kadar bomba attığı bir durumdu. Üçü birlikte uçuyordu ve yakalandılar. Patriot'un aerodinamik hedefler için 160 km menzile sahip olduğunu pek hesaba katmadılar, " dedi

Ukrayna'nın başarıları, güçlerinin bir yıl önce kuzeydoğu ve güneyde Rusya'nın elindeki toprakları geri alma konusunda yıldırım gibi kazanımlar elde etmesinden bu yana daha seyrek hale geldi.

Haziran ayında doğuda ve güneyde başlatılan karşı saldırıda sınırlı ilerleme kaydedildi. Zelenskiy, kazanımların umulandan daha yavaş olduğunu kabul ediyor ancak genelkurmay başkanı General Valeriy Zaluzhnyi'nin, savaşın taktik değişikliği gerektiren bir "yıpratma" aşamasına girdiği yönündeki iddialarını reddetti.