Kim Kardashian, 360 milyon takipçisi olduğu Instagram'dan kovuluyor

Kim Kardashian bedava reklamın nasıl yapılacağını biliyor. Realite yıldızı ve etkileyici, diğer şeylerin yanı sıra şirketi Skims'in şekillendirici kıyafetlerini kırbaçlamak için Instagram'ın beğenilerini kullandı ve yalnız değildi. McKinsey'e göre fotoğraf paylaşım ağında 21 milyar dolarlık pazarlama ekonomisinden yararlanan 10 milyondan fazla etkileyici var. 2024 yılında yavaşlayan büyümeyle boğuşan sosyal medya firmaları, bu yan uğraşların kesilmesini isteyecek. Yıldızların ayrıcalıklarını iptal ederek pazarlık yapacaklar.

Instagram'da 360 milyondan fazla takipçisi olan Kardashian, şöhretinden yararlanarak 2023'te özel sermaye şirketi SKKY Partners'ı ortak olarak kurdu. Bu, 2019'da 4 milyar dolar değerindeki Skims'i piyasaya süren ilk yatırım hamlesi değil. Diğer etkileyiciler de Instagram'ın ana Meta Platformlarının (META) ve emsallerinin dokunamayacağı değer yaratmak. Pazar araştırması ekibi Insider Intelligence'a göre, düşük bir tabandan başlayarak doğrudan çevrimiçi yıldızlara yapılan ödemeler, Instagram, Facebook, Alphabet'in sahibi olduğu (GOOGLE) YouTube ve Snap'teki (SNAP) reklam gelirlerinden daha hızlı arttı.

Platformların bir parça istemek için nedenleri var. LSEG anketine katılan analistler, 2022'deki duraklamanın ardından toparlanmış olsa da Meta'nın reklam gelirinin önceki yıllara göre yarı yarıya artacağını tahmin ediyor. Snap kendi yavaşlamasından geçiyor.

Ellerinden kayıp giden parayı geri almak için tek bir kozları var: Etkileyicilere sundukları erişim. Zaten bazı hamleler yapıyorlar. Eskiden Twitter olarak bilinen X'in sahibi Elon Musk, bir profili geliştirmek için ödemeyi ödüllendiren değişiklikleri öne çıkardı ve etkileri aydınlatan çeşitli ölçümler gösterdi. 2023'te Instagram, belirli gönderileri daha az görünür hale getirmek için uygulamasında değişiklik yaptı. Her ikisi de özellikle başarılı olmasa da, bu şirketler yıldız yaratma güçlerini esnetmeye çalışabilir ve potansiyel olarak Kardashian'ınki gibi platform dışı faaliyetlerden kira elde etmelerine olanak sağlayabilir.

Etkileyenler, içeriklerinin bu platformlarda topluluk oluşturduğunu iddia edebilir. Gerçekten de Kardashian'ın çekimi o kadar güçlü ki şikayetleri Instagram'ın 2022'de uygulama değişiklikleri konusunda geri adım atmasına neden oldu. Yine de oluşturulan içerik ile dağıtım mekanizmaları arasında bir simbiyoz var. Her ikisinin de ödenmesi gerekiyor.

Insider Intelligence'ın verilerine göre, influencer pazarlamacılar için açık ara en popüler platform olan Instagram, bu sorunu çözmek için en iyi konumda. Skims'in yaklaşmakta olan halka arzının da kanıtlayabileceği gibi, teklif edilenler potansiyel olarak McKinsey'in önerdiğinden daha büyük. Etkileyenler zenginliği paylaşmak istemeyecekler. Ancak Meta patronu Mark Zuckerberg onlara, en büyük güç oyunuyla, şöhretlerini sürdüren platformlardan atarak ne kadar kaybetmeleri gerektiğini hatırlatabilir.