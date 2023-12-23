BAŞİSKELE’DE AYRICALIKLI BİR MEKAN; ANNE/ÇOCUK KAFE AÇILDI

Çocuk gelişimi 4-6 yaş grubunda uzun yıllar tecrübesi olan Aynur Demiray Can Başiskele’de Anne/Çocuk konseptli Oyun Atölyesi açtı. Açılış kurdelesini kesen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hayırlı olsun dileklerinde bulunurken Başiskeleye kazandırdığı hanımlara özel, her detayı özenle düşünülmüş bu nezih mekan için teşekkürlerini iletti.

İncir Oyun Atölyesi olarak faaliyete geçen mekan, Anne Çocuk Kafe konseptiyle ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor. Atölyenin bir katı, 18 ay – 6 yaş çocuklar için özel tasarlanmış, giriş katı kafe olarak hizmet veriyor ve annelerin çocuğunu gözlemleyebileceği bir ekran var. Dönemsel atölye çalışmalarının yapıldığı, özel günlerin planlanabileceği alanlar mevcut.

Mekan işletmecisi Aynur Demiray Can; “sadece çocuğa odaklı değil, bir annenin çocuğuna sevgiyle ilgilenmesine fayda sağlayacak bir imkan sunmak istedik” dedi. ”Anneler kendilerine vakit ayırıp İncir’e gelerek, kesintisiz bir dinlenme ortamında çayını, kahvesini içebilir. Çocuklar burada akranlarıyla tanışır, atölye eğitmenlerinin yönergelerini alır, becerilerini geliştirir. Çocukların birçok alandaki gelişimlerine katkı sağlar.”

İncir Oyun Atölyesi’ndeki programlardan haberdar olmak, detaylı bilgi almak için @inciroyunatolyesi instagram hesabıyla takipte olabilirsiniz.