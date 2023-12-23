Kubilay'ı 93 yıl önce şehit ettiler

Cumhuriyet Devrimi Şehidi Kubilay, 23 Aralık 1930 tarihinde, İzmir'in Menemen ilçesinde, askerliğini yedek subay olarak yapmakta iken şeriat isteyen bir grup tarafından öldürüldü. Menemen olayı olarak da anılan olayda Kubilay'ın şehit edilmesi ardından, gerici isyancılar yakalanarak idam edildi. Cumhuriyet'i koruma ve savunma kararlılığının bir simgesi haline Devrim Şehidi Kubilay 93. ölüm yıldönümünde anılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.