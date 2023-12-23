Kubilay'ı 93 yıl önce şehit ettiler

Cumhuriyet Devrimi Şehidi Kubilay, 23 Aralık 1930 tarihinde, İzmir'in Menemen ilçesinde, askerliğini yedek subay olarak yapmakta iken şeriat isteyen bir grup tarafından öldürüldü. Menemen olayı olarak da anılan olayda Kubilay'ın şehit edilmesi ardından, gerici isyancılar yakalanarak idam edildi. Cumhuriyet'i koruma ve savunma kararlılığının bir simgesi haline Devrim Şehidi Kubilay 93. ölüm yıldönümünde anılıyor.