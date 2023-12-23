- Eğitim

GTÜ, Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversite 

Yükseköğretim Kurulu'nun "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023" yayınlandı. GTÜ, mezunları en kısa sürede iş bulan üniversite olarak rapor edildi. 

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GTÜ, Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversite  mask

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023”te mezunları en kısa sürede iş bulan üniversite olarak rapor edildi. 

Raporda, Türkiye’deki 208 üniversitenin 74 farklı göstergeye göre değerlendirildiği belirtildi. “Yurt içinde ilk işe başlama süreleri” ile ilgili veriler değerlendirildiğinde, GTÜ, mezunlarının ilk iş bulma süresinin en düşük olduğu üniversite olduğu kaydedildi. GTÜ mezunları, mezuniyetten sonra ortalama 3,5 ay içinde istihdama katıldı. 

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, rapordaki değerlendirmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mantar, “GTÜ olarak, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası başarılı bir kariyere başlaması için gerekli tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, öğrencilerimizin iş bulmalarına yardımcı olacak çeşitli programlar ve projeler yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonuçlarını görmek bizleri gururlandırıyor” dedi. 
# GTÜ, türkiye

23 Ara 2023 - 13:07 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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