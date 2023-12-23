GTÜ, Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversite 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023”te mezunları en kısa sürede iş bulan üniversite olarak rapor edildi.
Raporda, Türkiye’deki 208 üniversitenin 74 farklı göstergeye göre değerlendirildiği belirtildi. “Yurt içinde ilk işe başlama süreleri” ile ilgili veriler değerlendirildiğinde, GTÜ, mezunlarının ilk iş bulma süresinin en düşük olduğu üniversite olduğu kaydedildi. GTÜ mezunları, mezuniyetten sonra ortalama 3,5 ay içinde istihdama katıldı.
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, rapordaki değerlendirmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mantar, “GTÜ olarak, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası başarılı bir kariyere başlaması için gerekli tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, öğrencilerimizin iş bulmalarına yardımcı olacak çeşitli programlar ve projeler yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonuçlarını görmek bizleri gururlandırıyor” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.