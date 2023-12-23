Valilikten fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Denizlerimizde (Batı Karadeniz) Fırtına Bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;
Batı Karadeniz'de rüzgarın, Cumartesi günü (23.12.2023) ilk saatlerinde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatı yönlerinden zamanla kuzeybatı yönünden 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği ve Pazar günü (24.12.2023) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.