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Valilikten fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Marmara Denizi’nde etkili olacak fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

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Valilikten fırtına uyarısı mask

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Denizlerimizde (Batı Karadeniz) Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Batı Karadeniz'de rüzgarın, Cumartesi günü (23.12.2023) ilk saatlerinde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatı yönlerinden zamanla kuzeybatı yönünden 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği ve Pazar günü (24.12.2023) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

23 Ara 2023 - 13:11 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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