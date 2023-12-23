Valilikten fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Denizlerimizde (Batı Karadeniz) Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Batı Karadeniz'de rüzgarın, Cumartesi günü (23.12.2023) ilk saatlerinde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatı yönlerinden zamanla kuzeybatı yönünden 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği ve Pazar günü (24.12.2023) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.