Kanlı pusu... Takip ettiği iş insanına kurşun yağdırdı!

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Güllübağlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir cinayet yaşandı.Edinilen bilgiye göre; oturduğu siteden aracıyla çıkan iş insanı Emrah A. (37) cadde üzerinde ATM’den para çektiği sırada iddiaya göre, kendisini 1 haftadır takip eden şahsın silahlı saldırısına uğradı.Kurşunların hedefi olan iş insanı kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan şahıs ise, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR!
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Emrah A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası iş insanının cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırgan şahsın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.