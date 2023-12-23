Tapuda yeni dönem başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tapuda önemli bir imzaya hazırlık yapıyor. Bakanlık tarafından internet aracılığıyla gerçekleştirilen tapu işlemlerine ek güvenlik getiriliyor. Bakanlık, " Türkiye Tapu" uygulaması için hazırlıklarını sürdürüyor.
Hazırlık aşamasındaki uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor. Hedef, tapuda şeffaflık ve güvenliğin artırılması.
TRT Haber'de yer alan habere göre; uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza istenecek. Süreç, kişi ve mekana bağlı olmadan yürütülebilecek. Tapu işlemleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek.Uygulamanın devreye alınmasıyla; tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamında.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.