Tapuda yeni dönem başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tapuda önemli bir imzaya hazırlık yapıyor. Bakanlık tarafından internet aracılığıyla gerçekleştirilen tapu işlemlerine ek güvenlik getiriliyor. Bakanlık, " Türkiye Tapu" uygulaması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlık aşamasındaki uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor. Hedef, tapuda şeffaflık ve güvenliğin artırılması.

TRT Haber'de yer alan habere göre; uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza istenecek. Süreç, kişi ve mekana bağlı olmadan yürütülebilecek. Tapu işlemleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek.Uygulamanın devreye alınmasıyla; tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamında.

Kaynak: cumhuriyet