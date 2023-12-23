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İzmit Sanat Akademisi’nde sahnelenen ‘Moliere’den Seçmeler’ sanatseverlerden tam not aldı

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sahneledikleri “Moliere’den Seçmeler” sanatseverlerden tam not aldı

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İzmit Sanat Akademisi’nde sahnelenen ‘Moliere’den Seçmeler’ sanatseverlerden tam not aldı mask
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Kentin sanata açılan kapısı İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde geçtiğimiz sezon tiyatro eğitimi alan gençler sahne hayatına atıldı. Geçtiğimiz haftalarda prömiyer yapan kursiyerler yeniden seyirci ile buluştu. Kursiyerler usta yazar Moliere’in üç büyük oyunu olan; Hastalık Hastası, Cimri ve Tartüffe oyunlarının birleşiminden oluşan “Moliere’den Seçmeler” oyunlarıyla seyircinin karşısına çıktı. Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde 3 ayrı perde olarak sahnelenen oyun izleyicilerden büyük alkış topladı. 

OYUNLAR ÜCRETSİZ

Sanat Akademisi’nde gerçekleşen tiyatro oyunlarının tamamı ücretsizken, izlemek isteyenler rezervasyon sistemi ile katılım gerçekleştirilebiliyor. Tiyatro oyunlarına katılım sağlamak isteyenler rezervasyon ve detaylı bilgi için 0262 322 19 99’u arayarak bilgi alabilirler.

OYUN TAKVİMİ SAAT

12 OCAK         20.00
2 ŞUBAT         20.00
23 ŞUBAT         20.00
15 MART         20.00
5 NİSAN         20.00
26 NİSAN         20.00
17 MAYIS         20.00
# büyük, eğitim, İzmit belediyesi

23 Ara 2023 - 15:00 - Kültür-Sanat

Muhabir  Haber Merkezi

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