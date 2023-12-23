ATİK’in yeni Başkanı Hasan Kaya oldu!

2006 yılında Kocaeli’de kurulan, Atılımcı İş Adamları Derneği 8. Olağan Genel Kurulu bugün saat 14.00 ile 17.00 arasında dernek binasında gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Günay Köse yaptı. Tek adaylı yapılan kurulda Mevcut başkan İlker Kızılkaya görevini Kocaeli Kaya Şirketler Grubu’nun ortaklarından olan Hasan Kaya’ya devretti. Başiskele Karadenizliler Mahallesi D-130 Karayolu üzerindeki dernek merkezinde gerçekleştirilen kongreye ATİK üyelerinin yanı sıra Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Ayaz, KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer ve çok sayıda iş insanı, STK’lar katıldı.

“TÜM YÖNETİME TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU”

Mevcut Başkan İlker Kızılkaya görevini devrederken şu ifadelere yer verdi: “Atılımcı İş Adamları Derneği, sadece bir dernek değil, aynı zamanda bir aile ve bir dayanışma kulübüdür. Derneğimizin mevcut binasında, eğitim faaliyetleri, toplantılar, istişareler, sürekli yapılmaktadır. Yapıldığı zamanda planlanırken sadece kendi faaliyetlerimizi değil kentin yararına, tüm faaliyetlere de her zaman kapısı açık olmuştur. Diğer STK'larımızda da yaptığımız organizasyonlarda, programlarda da aynı şekilde derneğimizde her zaman kullandık. Ülkemiz için en önemli kurumlardan olan savunma sanayimizle ilgili ASELSAN, TUSAŞ gibi kurumları ziyaret ederek üyelerimizin oradaki çalışmaları takip etmesini sağlıyoruz. 6 Şubat'ta ülkemizin en büyük felaketlerinde ilimizin valiliği ve kurumlarıyla birlikte tüm enerjimizde, tüm ekibimizle birlikte elimizden gelen desteği verdik. Bu süreçte bizlere destek olan tüm kurumlarımıza, amirlerimizle Büyüklerimize teşekkürlerimizi ve saygılarımı sunarım. Kurucularından olduğum atılımcı iş adamları derneğinde bu görevi yapmak benim için onurdur. Geçmiş dönem başkanlarıma, yönetimlerime tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni yönetimimize başarılar.”

“HER ANLAMDA ATİK BİR DERNEK”

KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer: “Burada olmaktan onur duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi makro olmak için tüm şehirin birlikte çalışması gerekiyor. Hep birlikte senkronize bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu bağlamda ATIK üyeleri ile de uluslararası olarak da her anlamda atik bir dernek.

“BU KURUMLARI YAŞATMAK GAYRET İSTER”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü: “Böyle dernekler için insanlar zaman zaman bir araya gelir ama bu kurumları yaşatmak gayret ister. Bugüne kadar bu dernekleri yaşattıkları için tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

“DEVAMLILIK ÇOK ÖNEMLİ”

Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak: “Büyük bir mutlulukla görüyorum ki 17 yıllık bir dernek. Bizim Türkiye’de yapamadığımız bir sıkıntı var bir şeyleri yapıyoruz sonra dağılıyoruz. Bu devamlılık çok önemli. Beraber başladığımız Güney Kore’nin bugün en az 10 markası var. Siz girişimci iş adamları devam ettikçe bu derneğin inşallah 50’inci yılı olacak.”

“GÜZEL YARINLARA BAYRAK AÇACAĞIZ”

Programda söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Ayaz: “Büyük ve marka şehirler getirmek için gecenizi gündüzünüze katıp çalışıyorsunuz. El birliği ile hep beraber sizlerin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güzel yarınlara bayrak açacağız.”

“BİZLERE MİRAS”

2 yıl boyunca görevi devralan ATİK’in yeni başkanı Hasan Kaya: “Dün 6 şehidimizin olduğunu öğrendik Allah’tan rahmet diliyoruz. Bildiğiniz gibi 2006 yılından bu yana kurumsal bir dernek olarak bu günlere geldik. Ben de iki yıldır başkan yardımcılığı tecrübeme güvenerek bu görevi hakkıyla yapacağıma inanıyorum. Derneğimizde geçmiş dönemlerde görev almış tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere güzel bir miras bıraktıklarını düşünüyorum. Birinci önceliğimiz derneğimizin birlik ve beraberliğidir. Burayı ATİK aile olarak görüyoruz. Bunlar 2-5 yılla değil 20-30 yıl devam etmeli. Gelecek nesillerin bu dernek yapılanmasının nasıl olduğunu öğretmeliyiz. Bir sonraki vesile derneğin yönetimine dair olacak ve onların iş alışma aşamasına da dair olacak. KOÜ ile iş birliği protokolümüz var. Bu protokolün devam etmesini sağlayacağız. Sürekli olarak kurum toplantılarımız var bu iş birlikleri fırsatları devam edecek. Yeni yılınızı bu vesile ile şimdiden kutluyorum. Bana 2 yıl deneyim kazandırdığınız için tekrar teşekkür ederim.”

YENİ YÖNETİM KURULU

Hasan Kaya

Serkan Kasımoğlu

Serkan Arı

Serkan Baştürk

İbrahim Yıldırım

Mehmet Ali Tosun

Eren Kır

Onur Kalender

Kürşat Karaca

YENİ DENETİM KURULU

Adnan Sarısüleyman

Tunca Kılıçoğlu

Harun Sarıdoğan

Fatih Baysungur

Mustafa Duysak

Tümer Uslu