Montessori Anaokulu öğrencilerinden LÖSEV’e ve SMA hastasına destek

Montessori Anaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Hayallere köprü ol" sloganıyla düzenlenen “Winterfest” etkinliğinde görsel sanatlar derslerinde ve öğretmenleriyle sınıf içi etkinliklerinde yıl boyu hazırladıkları ürünleri satışa sundu. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, idareciler, davetli misafirler, veliler ve öğrenciler yer aldı. Etkinlikte satılan ürünler arasında çevre esnafların stantlara olan bağışları ve öğrencilerin anneanne ve babaannelerinden gelen el emeği katkıları da gözlerden kaçmadı.

GELİR LÖSEV’E VE SMA'LI BİR ÇOCUĞA VERİLECEK

Bilgi Köprüsü KIDS Anaokulu müdürü Merve Korkmaz, yaptığı açıklamada, minik öğrencileriyle birlikte hazırladıkları etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, elde edilen gelirin LÖSEV’e ve SMA hastası bir çocuğumuz adına bağışlanacağını söyledi. Velilerin ve öğrencilerin de katıldığı etkinlikte etkileşimli oyunlar, yarışmalara da yer verildi. Sergileri gezen veliler ve davetliler, çocukların eğitim yılı içinde hazırladıkları ürünleri inceledi. Gün sonunda tüm ürünler gelire dönüştürülerek bağış kampanyasında kullanılmak üzere kumbaraya toplandı.