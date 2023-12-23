TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 3 - Ziraat Bankkart: 0

Salon: Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu
Hakemler: Adem Türkmen, Berat Demir
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Alper Omurca, Metehan Baş, Mehmet Komuc, Doğukan Yorulmaz Ata, Halil Dolaşık, Alper Mir Durgun,
Yiğit Şahinkoç, Muhammed Furkan Açıkgöz (L), Kerem Yiğit, Ege Başkurt (L)
Başantrenör: Eray Sarıoğlu
Ziraat Bankkart: Ataberk Canbaz, Yusuf Ali Angun, Arda Kale, Yiğit Kayra Tanrıseven, İsmail Ayrancı, Burak Topçu, Ünal Ergün,
Sarp Titiz (L), Rıdvan Rıdvan, Eray Furkan Kaya, Yunus Emre Erşahin (L), Hüseyin Yılmaz,
Başantrenör: Mehmet Görkem İşgüzar
Setler: 25-18, 25-22, 29-27
Süre: 78 dakika (21,26,31)
Salon: Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.