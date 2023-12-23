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TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 3 - Ziraat Bankkart: 0

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda 11. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart’ı 25-18, 25-22 ve 29-27’lik setlerle 3-0 mağlup etti

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TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 3 - Ziraat Bankkart: 0 mask
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Salon: Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu
Hakemler: Adem Türkmen, Berat Demir
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Alper Omurca, Metehan Baş, Mehmet Komuc, Doğukan Yorulmaz Ata, Halil Dolaşık, Alper Mir Durgun,
Yiğit Şahinkoç, Muhammed Furkan Açıkgöz (L), Kerem Yiğit, Ege Başkurt (L)
Başantrenör: Eray Sarıoğlu
Ziraat Bankkart: Ataberk Canbaz, Yusuf Ali Angun, Arda Kale, Yiğit Kayra Tanrıseven, İsmail Ayrancı, Burak Topçu, Ünal Ergün,
Sarp Titiz (L), Rıdvan Rıdvan, Eray Furkan Kaya, Yunus Emre Erşahin (L), Hüseyin Yılmaz,
Başantrenör: Mehmet Görkem İşgüzar
Setler: 25-18, 25-22, 29-27
Süre: 78 dakika (21,26,31)

23 Ara 2023 - 15:32 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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