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İzmit Belediyesi, ‘Sen Anlat İzmit’ ile Kadıköy Mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri Sen Anlat İzmit programı Kadıköy Mahallesi’nde devam etti

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İzmit Belediyesi, ‘Sen Anlat İzmit’ ile Kadıköy Mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi mask
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İzmit Belediyesi, Halk Günleri Sen Anlat İzmit Programı ile mahallelerde vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizesinde gerçekleşen programlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Program son olarak Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gerçekleşti. 

MEMNUNİYET TOPLUYOR

Kadıköy Mahallesi’nde düzenlenen Sen Anlat İzmit programında vatandaşlar İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. İzmit Belediyesi Koordinatörü Nurullah Özer’in de katılarak vatandaşlar görüştüğü program memnuniyet topladı. Halk Günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları kentin diğer bölgesinde devam edecek.
# İzmit belediyesi

23 Ara 2023 - 15:44 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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