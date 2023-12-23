İzmit Belediyesi, ‘Sen Anlat İzmit’ ile Kadıköy Mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

İzmit Belediyesi, Halk Günleri Sen Anlat İzmit Programı ile mahallelerde vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizesinde gerçekleşen programlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Program son olarak Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gerçekleşti.
MEMNUNİYET TOPLUYOR
Kadıköy Mahallesi’nde düzenlenen Sen Anlat İzmit programında vatandaşlar İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. İzmit Belediyesi Koordinatörü Nurullah Özer’in de katılarak vatandaşlar görüştüğü program memnuniyet topladı. Halk Günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları kentin diğer bölgesinde devam edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.