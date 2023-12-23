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Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

 Gebze ilçesinde kullanılmayan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Anadolu Ajansı
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Fabrikada çıkan yangın söndürüldü mask
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Balçık Mahallesi eski Ankara yolu Caddesi'nde kullanılmayan asfalt fabrikasının bahçesinde, söküm sırasında asfalt tankı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Kısa sürede büyüyen yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.Öte yandan Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze ilçemizde asfalt firmasında meydana gelen yangın kontrol altına alınmıştır. Yaralanan yoktur. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
# HABER, sevk edildi, sosyal medya, Ankara

23 Ara 2023 - 15:52 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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