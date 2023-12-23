Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Balçık Mahallesi eski Ankara yolu Caddesi'nde kullanılmayan asfalt fabrikasının bahçesinde, söküm sırasında asfalt tankı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Kısa sürede büyüyen yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.Öte yandan Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze ilçemizde asfalt firmasında meydana gelen yangın kontrol altına alınmıştır. Yaralanan yoktur. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.