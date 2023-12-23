Balçık Mahallesi eski Ankara yolu Caddesi'nde kullanılmayan asfalt fabrikasının bahçesinde, söküm sırasında asfalt tankı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Kısa sürede büyüyen yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.Öte yandan Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze ilçemizde asfalt firmasında meydana gelen yangın kontrol altına alınmıştır. Yaralanan yoktur. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
- Asayiş
Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Gebze ilçesinde kullanılmayan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.