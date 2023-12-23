Atilla Taş tutuklandı

Beşiktaş’ta bir barda aşırı alkol aldıktan sonra çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verildiği iddia edilen Atilla Taş, önce bardan dışarı çıkarıldı ardından işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polis ekiplerine de karşılık veren Atilla Taş ve eşi gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Taş ve eşi, işlemlerin ardından eşi serbest bırakılırken, Atilla Taş ise tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNE GİRDİ

Öte yandan FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla 31 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı.3 Eylül'de örgüte yardım etmek suçundan tutuklanmıştı. 2017 Ekim ayında ise tahliye oldu.

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

1975 doğumlu Atilla Taş, Adana’da doğdu. Liseyi İstanbul Davutpaşa'da tamamlayan Taş, Erol Köse ile tanışarak müzik sektörüne adım attı.

Taş’ın piyasaya sürdüğü ilk albüm 'Kırmızılım' oldu.

Öte yandan 2010'ların başında Kanal 7'de "Taş Devri" isimli programı sundu.

Kaynak: yeniçağ