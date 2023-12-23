"Şehitlerimiz için Sabri Yalım'dayız"

İzmitli Türkçüler olarak bilinen gençler dün akşam saatlerinde yurdu yasa boğan 6 şehit için İzmit'te toplanacak. Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen askerler için İzmit Sabri Yalım Parkında akşam 17:30'da toplanacak olan grup terörü lanetlerken tüm Kocaeli halkını da şehitleri anmaya davet etti.