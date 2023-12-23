"Şehitlerimiz için Sabri Yalım'dayız"

İzmitli Türkçüler olarak bilinen gençler dün akşam saatlerinde yurdu yasa boğan 6 şehit için İzmit'te toplanacak. Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen askerler için İzmit Sabri Yalım Parkında akşam 17:30'da toplanacak olan grup terörü lanetlerken tüm Kocaeli halkını da şehitleri anmaya davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.