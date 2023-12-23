23 Ara 2023 - 16:02- Gündem G:

"Şehitlerimiz için Sabri Yalım'dayız"

İzmitli Türkçüler olarak bilinen grup İzmit'te 6 şehit için eylem gerçekleştirecek

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
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İzmitli Türkçüler olarak bilinen gençler dün akşam saatlerinde yurdu yasa boğan 6 şehit için İzmit'te toplanacak. Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen askerler için İzmit Sabri Yalım Parkında akşam 17:30'da toplanacak olan grup terörü lanetlerken tüm Kocaeli halkını da şehitleri anmaya davet etti.

23 Ara 2023 - 16:02 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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