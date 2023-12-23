- Sağlık

Prim borcu olanlar dikkat! GSS'den o tarihe kadar yararlanılabilecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı
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Prim borcu olanlar dikkat! GSS'den o tarihe kadar yararlanılabilecek mask

Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.
# 2024, sağlık

23 Ara 2023 - 16:28 - Sağlık

Muhabir  Anadolu Ajansı

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