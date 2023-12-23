Otomobil satışlarında kaos bitti mi? Ticaret Bakanı canlı yayında açıkladı

Sıfır otomobillerin yatırım aracı halini aldığı, ikinci ellerin ise sıfırı geçtiği bir dönemi geride bırakan Türkiye otomotiv pazarı üzerine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
''İstiyorsunuz, gelirse alabilirseniz alıyorsunuz. Elinizdeki ikinci el aracı satmaya zorluyorlardı. Aksesuar satışını istedikleri rakamlarla mecbur tutuyorlardı. ‘Araba bulunur ama üste şu kadar para verirsiniz’ diye istek vardı. Anormal bir haksız ödeme vardı'' ifadelerinin kullanan Bakan Bolat ''İkinci el pazarı da sıfır araba fiyatlarının üzerindeydi'' diyerek birkaç ay önce son bulan sürece değindi.
Bakan ardından yaptığı açıklamada kaosun kaynağının bireysel satıcılar olduğunu savundu. Ancak satışların bu denli patlamasında enflasyonun ya da mevduat faizlerinin payına değinmedi ve şu ifadelerde bulundu:
''Yetkili satıcılar değil bireysel otomobil satışlarında bir kaos vardı. Bu kaos bitti. 6 ay 6 bin km kuralını motosiklette de uyguladık. O da başladı.''
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.