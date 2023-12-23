Polis Ferrari, Bentley ve Porsche kullanacak

Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya tarafından İnterpol kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Hakan Ayık’ın (Reis) liderliğini yaptığı "Comanchero" suç örgütü geçtiğimiz Kasım ayında çökertilmiş, operasyonda 39 şüpheli yakalanmıştı.
LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU
Suç yapısına ait mal varlıklarına el konulmuştu. Çeteye ait uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen parayla edinildiği iddia edilen 21 aracın emniyete tahsis öğrenildi.Çoğu trafik polisi aracına dönüştürülen otomobiller arasında Ferrari ve Bentley olması dikkat çekti.Araçların değerlerinin 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi.
MEHMET ŞİMŞEK TAŞIT EDİNİMİNDE TASARRUF VURGUSU YAPMIŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına geçtiğimiz temmuz ayında tasarruf genelgesi gönderilmişti. Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirmesi istenmişti.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.