- Spor

11'LER BELLİ OLDU!

Trendyol 1.Lig'in 17.haftasında iki ezeli rakip ve iki komşu şehir olan Sakaryaspor ile Kocaelispor, bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşmanın 11'leri...

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11'LER BELLİ OLDU! mask

SAKARYASPOR

 Teknik Sorumlu

KOCAELİSPOR

 Teknik Sorumlu
# Sakaryaspor, Kocaelispor, gökhan

23 Ara 2023 - 17:57 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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