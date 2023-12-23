23 Ara 2023 - 17:57 - Spor

11'LER BELLİ OLDU!

Trendyol 1.Lig'in 17.haftasında iki ezeli rakip ve iki komşu şehir olan Sakaryaspor ile Kocaelispor, bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşmanın 11'leri...