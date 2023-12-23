11'LER BELLİ OLDU!

SAKARYASPOR\n\n\n35.\u00a0C\u0130HAN TOPALO\u011eLU2.\u00a0AL\u0130 \u00dcLGEN12.\u00a0ISAAC DONKOR33.\u00a0ERD\u0130 D\u0130KMEN5.\u00a0B\u00dcLENT UZUN20.\u00a0HASAN KILI\u00c78.\u00a0S\u0130NAN KURT17.\u00a0MURAT CEM AKPINAR28.\u00a0YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ21.\u00a0ODISE ROSHI4.\u00a0KABONGO KASONGO\u00a0Yedekler13.\u00a0\u0130BRAH\u0130M DEM\u0130R3.\u00a0\u00c7A\u011eLAYAN MENDERES6.\u00a0RAJKO ROTMAN61.\u00a0B\u00dcLENT CEVAH\u0130R25.\u00a0NSANA CLAUDELION ETIENNE SIMON54.\u00a0M\u0130KA\u0130L OKYAR9.\u00a0DINO NDLOVU77.\u00a0UMUT UZUN10.\u00a0BURAK S\u00dcLEYMAN22.\u00a0YAKUP ANIL KARADA\u011e\u00a0Teknik SorumluTURGAY KARSLI\n\n\n KOCAEL\u0130SPOR\n\n\n35.\u00a0 G\u00d6KHAN DE\u011e\u0130RMENC\u01304.\u00a0EM\u0130R ORTAKAYA8.\u00a0YUSUF C\u0130HAT \u00c7EL\u0130K99.\u00a0DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA10.\u00a0DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS70.\u00a0BARI\u015e ALICI19.\u00a0AT\u0130LA TURAN24.\u00a0\u0130BRAH\u0130MA BREZE FOFANA7.\u00a0CEM EK\u0130NC\u013055.\u00a0YUSUF ABD\u0130O\u011eLU77.\u00a0O\u011eUZ CEYLAN\u00a0Yedekler1.\u00a0HARUN TEK\u0130N2.\u00a0AL\u0130HAN KUBALAS53.\u00a0BURAK \u00d6KS\u00dcZ9.\u00a0ATABEY \u00c7\u0130\u00c7EK21.\u00a0BED\u0130RHAN YILDIZ20.\u00a0MERT \u00c7\u00d6LGE\u00c7EN32.\u00a0MEHMET YILMAZ40.\u00a0YUSUF EMRE G\u00dcLTEK\u0130N45.\u00a0MESUT CAN TUNALI14.\u00a0GIORGI BERIDZE\u00a0Teknik SorumluERTU\u011eRUL SA\u011eLAM\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.