Sokak hayvanları için tek yürek oldular

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) hayvanları hedef alan eylem ve söylemler üzerine İzmit Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına KOHAYDER’in yanı sıra diğer hayvan hakları savunucuları, dernekler ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak terör saldırısında şehit olan 6 vatan evladı için saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

“BELEDİYELER GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİ”

KOHAYDER Başkanı Semra Çelikkaya, “Hayvanseverler olarak çok üzgünüz. Dün gece 6 şehit verdik. Hepsine Allah rahmet eylesin. Hayvanları sokakta hırsızlar istemez. Barınaklarda hayvanlar birbirine zarar verebilir. Hastalıktan kırılabilir. Bu ülkede her sabah bakımevlerimden gelen vahşet görüntüleri ile uyanıyoruz. Bu iş parayla pulla çözülecek iş değil. Belediyeler 20 yıldır kısırlaştırma görevini yerine getirmedi. İlçe belediyelerden usulsüz toplama ihbarları geliyor. Biz bu mücadeleyi kazanırız. Her zaman diyorum. Biz direnirsek bu mücadeleyi de yerinde kazanırız. Tüm hayvanseverler olarak buradayız. Usulsüz toplama yapılan belediyelerin, bakımevlerinin önünde eylemler yaparak bu yapılanları ortaya çıkaralım” şeklinde konuştu. Hayvan severler sık sık ‘Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat’ şeklinde slogan atan grup dağıldı.