İzmitli Türkçüler olarak bilinen gençler dün akşam saatlerinde yurdu yasa boğan 6 şehit için İzmit'te toplandı. Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen askerler için Sabri Yalım Parkında akşam 17:30'da toplanacak olan grup terörü lanetlerken yaptığı açıklamada "Dün Kuzey Irak'ta, kürtçü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 vatan evladımızı toprağa verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Şehit verdiğimiz her gün sokakta olacağız çünkü biliyoruz ki "Şehitler vurulunca değil unutulunca ölür"

ŞEYH SAİD'İN TORUNLARININ AKIBETİ DEDESİ GİBİ OLSUN

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Türkçüler olarak bu şehit nöbetinin son olmasını diliyor ve artık demokratik safsataların rafa kalkmasını istiyoruz. Tam 93 yıl önce bugün şehit edilen Teğmen Kubilay için Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ne yaptıysa bugün de aynısının yapılmasını istiyoruz. Şeyh Said'in torunlarının akıbetinin dedesi gibi olmasını istiyoruz.

BARIŞ DEĞİL İNTİKAM

Terörist başını mecliste sayıklayanlara, artık dokunulmasını istiyoruz. Bu kansızlara destek verenlerin evine, atamız Timur gibi "sulhen" girilmesini istiyoruz. Sadece destek verenlerin değil selam verenlerin bile çocuğunun hayatından endişe duymasını istiyoruz. Tek bir Türk evladına karşılık binlercesini istiyoruz. Hayatta kalan sonuncusunun girdiği sıçan deliğinin yok edilmesini istiyoruz. Barış değil, çözüm değil intikam istiyoruz.